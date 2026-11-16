Einfach ist das auf keinen Fall, das große Loch für die fünf Meter große Bergkirsche auszuheben, die künftig im Suhler Stadtpark gedeihen soll. Schon nach etwas mehr als einer Spatentiefe stoßen Luis Schäfer, Thomas Grauel und Sebastian Bruch von den Grünen in Thüringen auf eine harte Schicht. Schweißtreibend arbeiten sie sich tiefer. Schließlich soll der Baum an seinem neuen Standort nicht nur Wurzeln schlagen, sondern zugleich ein Baum der Erinnerung für eine ganz besondere Frau sein.