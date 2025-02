Wer mit Herzblut ehrenamtlich Vereinsarbeit leistet, weiß, wie viel Kraft und Zeit darin verschwinden. Natürlich gibt sie auch sehr viel zurück und kann dennoch nicht hoch genug geschätzt werden. Sich für das Gemeinwohl einzubringen, gemeinsam ein Ziel zu verfolgen, das darf keinesfalls nur für einen immer kleiner werdenden Teil der Bevölkerung selbstverständlich sein. Doch oftmals passiert gerade in von der Altersstruktur her immer reifer werdenden Vereinen genau das. Jugend heranzuziehen, zu begeistern, das gestaltet sich als immer schwieriger, während immer älter werdende Vereinsmitglieder immer weniger in der Lage sind, sich bisherigen Aufgaben im vollen Umfang zu stellen.