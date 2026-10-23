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Berggasthof Brand in Berggasthof Kehlsteinhaus in Berchtesgaden

Flammen in der Gaststätte auf 1.834 Metern Höhe: Nach ersten Erkenntnissen war niemand in dem Gebäude – die Löscharbeiten laufen auf Hochtouren.

Berggasthof: Brand in Berggasthof Kehlsteinhaus in Berchtesgaden
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Bisherigen Erkenntnissen zufolge befand sich bei Brandausbruch niemand in dem Gebäude. (Archivbild) Foto: picture-alliance/ dpa

Berchtesgaden - Im Kehlsteinhaus am Obersalzberg in Berchtesgaden ist ein Feuer ausgebrochen. Um 21.52 Uhr seien erste Rettungskräfte eingetroffen und hätten einen Großbrand festgestellt, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mit. "Die Löschmaßnahmen laufen aktuell auf Hochtouren." Von Verletzten werde derzeit nicht ausgegangen. Nach derzeitigen Erkenntnissen habe sich niemand im Kehlsteinhaus aufgehalten, hieß es. Zur Brandursache kann noch keine Aussage getroffen werden.

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Das Kehlsteinhaus auf 1.834 Metern Höhe ist seit 1952 eine Berggaststätte. Es wurde 1938 fertiggestellt und befand sich in einem abgeriegelten und für die Öffentlichkeit gesperrten Wohn- und Regierungsareal der nationalsozialistischen Führung. Eine Ausstellung dort widmet sich der Geschichte des Gebäudes.