Berggasthof: Brand in Berggasthof Kehlsteinhaus in Berchtesgaden

Berchtesgaden - Im Kehlsteinhaus am Obersalzberg in Berchtesgaden ist ein Feuer ausgebrochen. Um 21.52 Uhr seien erste Rettungskräfte eingetroffen und hätten einen Großbrand festgestellt, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mit. "Die Löschmaßnahmen laufen aktuell auf Hochtouren." Von Verletzten werde derzeit nicht ausgegangen. Nach derzeitigen Erkenntnissen habe sich niemand im Kehlsteinhaus aufgehalten, hieß es. Zur Brandursache kann noch keine Aussage getroffen werden.