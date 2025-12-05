Kals - Knapp ein Jahr nach dem Erfrierungstod einer 33-Jährigen am Großglockner in Österreich ist ihr Freund angeklagt worden. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck wirft dem 36 Jahre alten Mann vor, als Führer der Tour seine Bergkameradin "schutzlos, entkräftet, unterkühlt und desorientiert circa 50 Meter" unter dem höchsten Gipfel des Alpenlandes zurückgelassen zu haben. Der Mann muss sich am 19. Februar wegen grob fahrlässiger Tötung in Innsbruck vor Gericht verantworten. Ihm drohen bis zu drei Jahre Haft.