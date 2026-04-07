Bergdrama "Alpine Divorce" - Wenn der Berg zur Beziehungsprobe wird

Laut Harder ist es nur unter besonderen Bedingungen denkbar, jemanden für eine gewisse Zeit warten zu lassen - etwa wenn diese Person aus Konditionsgründen nicht mehr weiter kann. Man müsse für einen sicheren Warteplatz sorgen, Wetterbedingungen berücksichtigen und niemanden zu lange alleine lassen. "Die Person muss sich in einem angemessenen körperlichen und psychischen Zustand befinden", sagt die Bergführerin.

Grundregel: Der Stärkere orientiert sich am Schwächeren

Menschen, die in den Bergen unterwegs seien, verhalten sich aber laut den Fachleuten in aller Regel verantwortungsvoller und überlegter als es oft dargestellt wird. Der DAV vermittelt in Ausbildungen grundsätzlich: Der Stärkere orientiert sich am Schwächeren. Das heißt: Tempo anpassen, unterstützen, gemeinsam ankommen – oder gemeinsam umkehren. Diese Regeln sind klar, und so wird das in den allermeisten Fällen auch gemacht.

Was im Tal nicht rund laufe, laufe am Berg selten besser, sagt Winter vom DAV. Wenn ein Paar unterwegs ist, könne es vorkommen, dass sie "ganz viele Themen aus dieser Beziehung auf den Berg mitnehmen", erklärt Rappich. Daraus könne eine Dynamik entstehen, die mit dem Bergerlebnis nichts zu tun habe, sondern mit der Beziehung. - Ein Phänomen, das der Autor Robert Barr schon vor etwa 130 Jahren in seiner Kurzgeschichte thematisiert hat.