Pereser See soll größter aller Bergbaufolgeseen der Region werden

Für das jeweils letzte Restloch müsse dann allerdings Wasser von außen zugeführt werden - in der Regel aus umliegenden Fließgewässern, sagte Exner. Die bisherige öffentliche Planung sieht dafür unter anderem Wasser aus der Mulde und der Weißen Elster vor. Die Zielwasserstände seien behördlich festgelegt. Zu den künftig geplanten Seen gehört etwa der Pereser See. Nach bisher öffentlich vorgestellten Planungen soll er mit einer Fläche von rund zwölf Quadratkilometern, einem Wasservolumen von etwa 430 Millionen Kubikmetern und bis zu 80 Metern Tiefe das größte Gewässer im Leipziger Neuseenland werden. Die Flutung soll nach Angaben der Mibrag ab etwa 2039 beginnen. In Sachsen-Anhalt sollen auf dem Gebiet des Tagebaus Profen der Schwerzauer See und der Domsener See entstehen.