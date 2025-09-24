Sauerbraten mit Thüringer Klößen oder doch lieber Böhmischen Knödeln? Die Gäste der Bergbaude Albrechts hatten die Wahl. Denn Hüttenwirt Roman Tic zauberte in seiner Küche sowohl tschechische als auch thüringische Spezialitäten. Damit ist nun leider Schluss. Denn der 60-Jährige ist ganz unverhofft verstorben. Der ersten Betroffenheit ist eine gewisse Hilflosigkeit gefolgt. Niemand weiß derzeit, wie es weitergehen soll.