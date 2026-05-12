Das Werra-Kalibergbau-Museum und sein Förderkreis gehen künftig gemeinsame Wege mit mehreren kleineren Ausstellungen und Sammlungen von Vereinen und Privatpersonen, welche in verschiedensten Formen bergbauliche Traditionen des Kali-Werra-Reviers präsentieren. Bei einer ersten Zusammenkunft trafen sich mehrere Protagonisten aus dem Wartburgkreis und dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg vor Ort im Heringer Museum, um die künftige Ausrichtung auszuloten.