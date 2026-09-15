Rittersgrün/Chemnitz (dpa/sn) - Das Bergbauunternehmen Saxore treibt seine Pläne für eine Zinngrube im Bereich Tellerhäuser voran und setzt dabei auf Zusammenarbeit mit dem Bergbausanierer Wismut. Zunächst sei eine Pilotphase von zweieinhalb Jahren beabsichtigt, um konkrete Ansätze für eine Kooperation zu entwickeln, heißt es in einer Mitteilung. Dabei gehe es um den Austausch geologischer Informationen und Fachwissen sowie ein Konzept für die spätere Stilllegung und Nachsorge des geplanten Bergwerks. Zudem soll geprüft werden, ob Bergbau-Infrastruktur gemeinsam genutzt werden könnte.