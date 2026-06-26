Bergbau: Knauf nimmt Hürde auf dem Weg zu neuem Gipsbergwerk

Intensiver Prüfprozess

Das Unternehmen begrüßte die Beurteilung der Regierung von Unterfranken. "Diese Beurteilung ist Ergebnis eines intensiven Prüfprozesses. Sie ist eine weitere fachliche Bestätigung für das Projekt", sagte Marco Pabstmann, Direktor Technik bei Knauf. Das Unternehmen wolle ein zuverlässiger Partner der Region und ein guter Nachbar in Altertheim sein, sagte er. "Deshalb bleiben wir weiter im Dialog mit den Menschen in der Region, mit den Gemeinden und mit den beteiligten Behörden."