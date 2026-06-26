Bergbau: Knauf nimmt Hürde auf dem Weg zu neuem Gipsbergwerk

Iphofen - Die umstrittenen Pläne für ein neues Gipsbergwerk des unterfränkischen Herstellers Knauf haben eine weitere wichtige Hürde genommen. Die Regierung von Unterfranken hat die Raumverträglichkeitsprüfung mit einem für Knauf positiven Ergebnis für das in der Allertheimer Mulde bei Würzburg geplante Projekt abgeschlossen. Allerdings muss Knauf eine ganze Reihe von Auflagen erfüllen, wie die Regierung in Würzburg mitteilte. Endgültig muss das Bergamt Nordbayern über die Genehmigung entscheiden. Dies wird nicht vor Jahresende erwartet.