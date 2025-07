In den vergangenen Monaten hat der US-Dollar stark an Wert verloren. Zuletzt hatte der Euro den höchsten Wert zum Dollar seit September 2021 erreicht - auch weil die Finanzmärkte von der Politik von US-Präsident Donald Trump verunsichert sind. Geschäfte, die K+S am Rohstoffmarkt in Dollar tätigt, bringen daher dem Düngemittelkonzern in Euro umgerechnet weniger Geld ein.