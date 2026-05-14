Der Düngemittel- und Salzkonzern K+S aus Kassel ist mit deutlichem Rückenwind in das Geschäftsjahr 2026 gestartet. Im ersten Quartal stieg der Umsatz auf 1,061 Milliarden Euro, nach 965 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum, wie das Unternehmen nun in Kassel mitteilte. Das operative Ergebnis (EBITDA) legte sogar um rund 40 Prozent auf 279 Millionen Euro zu. Auch der bereinigte freie Cashflow fiel mit plus 87 Millionen Euro deutlich besser aus als ein Jahr zuvor.