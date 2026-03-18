Im Namen des Bundespräsidenten überreichte der Thüringer Umweltminister Tilo Kummer am Mittwoch Ehrenzeichen in Gold und Silber an verdiente Mitglieder der Grubenwehr des Bergwerks Merkers/Unterbreizbach. Bei der offiziellen Übergabe im Umweltministerium dankte er den Geehrten für ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement. In Gold (20 Dienstjahre) erhielten die Auszeichnung Michael Emil Sippel und Thomas Dlugaj, in Silber (15 Dienstjahre) wurde das Ehrenzeichen an Enrico Christ und Christian Dietzel verliehen.