Bergbau-Altlasten: Wismut schließt Kooperationsabkommen zur Altlastensanierung

Vom Uranlieferanten zum Umweltsanierer

Die Wismut zählte einst zu den größten Industriebetrieben in der DDR. In Sachsen und Thüringen förderte sie Uran für Atomwaffen und Atomkraftwerke in der damaligen Sowjetunion. Der rücksichtslose Bergbau hinterließ immense Schäden. Seit der Wiedervereinigung saniert die Wismut die Altlasten aus dem Uranbergbau.