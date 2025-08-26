Mit was kann man alles die steile Ahornallee in Unterpörlitz hinaufsausen? Mit einem Fahrrad? Einem Laufrad? Einer Seifenkiste? Oder einem umfunktionierten Kinderwagen? Alles kein Problem, wie sich kürzlich bei der dritten Auflage der Up-Fahrt in Unterpörlitz zeigte. Wieder hatte der Verein für Sport und erlebnisorientierte integrative Sozialarbeit (VSS) Klein und Groß zum Bergaufrennen geladen. Dieses Mal aber in einem besonderen Rahmen: Der Verein feiert Jubiläum und hat die Up-Fahrt erstmals an einem Wochenende veranstaltet. Seit 30 Jahren will der Verein für und mit Kindern und Jugendlichen Gutes und Nützliches tun und vor allem Sport treiben. Das hat sich der VSS mit seinem Vorsitzenden Andreas Bühl und der Allrounderin Ute Oberhoffner – als Vereinsgeschäftsführerin, Ortsteilbürgermeisterin, ehemalige Leistungssportlerin und Teamplayerin stadtbekannt – auf die Fahnen geschrieben. Die vergangene Woche stand im Zeichen des runden Vereinsgeburtstages mit Feiern, Spiel, Spaß und Sport. Am Samstagmorgen wurde mit dem „Bergrennen auf zwei Rädern“ in der Ahornallee die sportliche Betätigung fortgesetzt und mit der mittlerweile fast schon zur Tradition gewordenen Up-Fahrt der Abschluss der Festwoche zelebriert. „Up-Fahrt“ – das steht einerseits für das englisch Wörtchen „up“, also hinauf. Das „Up“ kann aber gleichzeitig als Abkürzung des Veranstaltungsortes – Unterpörlitz – verstanden werden.