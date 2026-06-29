Kates persönliche Botschaft

"Krebs betrifft nicht nur den Körper. Er verändert, wie man denkt und fühlt, und beeinflusst jeden Aspekt des Lebens", schrieb Kate in ihrem Beitrag. Die Herausforderungen würden sich auf alle Bereiche auswirken und "Familien, Freundschaften, die Arbeit und die stillen Momente, die wir allein mit unseren Gedanken verbringen" betreffen. "Ich weiß das aus eigener Erfahrung, und ich weiß, dass der Weg durch die Behandlung und darüber hinaus mehr erfordert als nur Medikamente."