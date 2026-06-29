London - Die britische Prinzessin Kate hat bei einer Aktion für Krebskranke die drei höchsten Berge Großbritanniens bestiegen. "Ich habe mich der "National Three Peaks Challenge" gestellt – nicht nur als körperliche Herausforderung, sondern auch als Gelegenheit, das Leben jenseits der Diagnose zu erkunden und etwas zurückzugeben", schrieb die 44-Jährige auf Instagram und teilte dazu ein Foto von sich in Wanderkleidung, strahlend übers ganze Gesicht. Wann genau die Wanderung stattgefunden habe, teilte sie nicht.