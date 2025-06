Vier Nächte lang gibt es in dieser Woche Sperrungen im A-71-Tunnel Berg Bock. Wie die bundeseigene Autobahn GmbH mitteilt, ist jeweils von 10 bis 6 Uhr die Durchfahrt durch eine der beiden Rohren nicht möglich – und zwar in den Nächten von Montag auf Dienstag und Dienstag auf Mittwoch in Fahrtrichtung Sangerhausen und in den folgenden beiden Nächten (Mittwoch auf Donnerstag und Donnerstag auf Freitag) in Richtung Schweinfurt.