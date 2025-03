Bad Reichenhall (dpa/lby) - Ein 80-Jähriger ist nach einem Notfall in einer Therme in Oberbayern gestorben. Nach Polizeiangaben befand sich der Mann im Außenbecken eines Bads in Bad Reichenhall (Landkreis Berchtesgadener Land), als er hektische Bewegungen machte und wiederholt mit dem Kopf unter Wasser geriet. Er sei schließlich regungslos im Wasser getrieben.