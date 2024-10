Bad Reichenhall (dpa/lby) - Die Bundespolizei hat einen mutmaßlichen Schleuser gefasst, der neun Menschen in einem Auto nach Deutschland bringen wollte. Nach Angaben der Bundespolizei ist das Fahrzeug mit deutschem Kennzeichen am Donnerstag nach der Einreise in Bad Reichenhall (Kreis Berchtesgadener Land) kontrolliert worden.