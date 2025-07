Berchtesgadener Land: Autofahrer gerät auf B21 auf Gegenfahrbahn - Verletzte

Schneizlreuth (dpa/lby) - Bei einem Zusammenstoß eines Autos mit mehreren anderen Fahrzeugen auf der Bundesstraße 21 sind drei Menschen verletzt worden. Unter ihnen befindet sich eine schwerverletzte 24-Jährige, wie die Polizei mitteilte. Alle Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Nach dem Unfall am Nachmittag bei Schneizlreuth (Landkreis Berchtesgadener Land) war die Bundesstraße rund zwei Stunden teilweise komplett gesperrt. Es bildeten sich Staus in beiden Fahrtrichtungen.