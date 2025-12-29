Berauscht und ohne Versicherung Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer in Meiningen
Redaktion 29.12.2025 - 12:35 Uhr
Die Polizei stoppte am Sonntagabend in Meiningen einen 37-jährigen E-Scooter-Fahrer und leitete mehrere Anzeigen ein.
Nach der Werbung weiterlesen
Ein vor Ort durchgeführter Drogentest fiel positiv aus. Zudem fanden die Beamten bei dem Mann ein verbotenes Betäubungsmittel, das sichergestellt wurde. Es folgten eine Blutentnahme und eine klare Konsequenz: Weiterfahren durfte der 37-Jährige nicht mehr.
Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Fahrens unter Drogeneinfluss, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln.