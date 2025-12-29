Berauscht und ohne Versicherung: Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer in Meiningen

Zwischen Jüchsen und Neubrunn 22-Jähriger kommt von Fahrbahn ab

Ein 22-Jähriger verlor in der Nacht zum 24. Dezember gegen 3.20 Uhr aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw kam von der Fahrbahn ab. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen.