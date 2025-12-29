 
Berauscht und ohne Versicherung Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer in Meiningen

Die Polizei stoppte am Sonntagabend in Meiningen einen 37-jährigen E-Scooter-Fahrer und leitete mehrere Anzeigen ein.

Ein E-Scooter-Fahrer wurde in Meiningen unter Drogeneinfluss gestoppt – ohne Versicherung, aber mit Betäubungsmitteln im Gepäck. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa

Die Polizei hat am Sonntagabend in Meiningen einen 37-jährigen E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war nicht nur ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs, sondern stand offenbar auch unter Drogeneinfluss.

Ein vor Ort durchgeführter Drogentest fiel positiv aus. Zudem fanden die Beamten bei dem Mann ein verbotenes Betäubungsmittel, das sichergestellt wurde. Es folgten eine Blutentnahme und eine klare Konsequenz: Weiterfahren durfte der 37-Jährige nicht mehr.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Fahrens unter Drogeneinfluss, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln.