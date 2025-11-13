Wie komme ich wieder aus dem Abo-Vertrag, kann ich ein Haustürgeschäft widerrufen und welcher Kredit ist für den Kauf des neuen Autos oder die Hausfinanzierung geeignet? Zu solchen und anderen Fragen informiert die Verbraucherzentrale (VZ) Thüringen nun auch Bürger in Meiningen wieder vor Ort. Am Mittwoch wurde die Beratungsstelle eröffnet. Sie ist künftig im Raum 213 der Stadtverwaltung Meiningen zu finden. Hier bietet Patrick Beier immer mittwochs von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr Beratungen an. Dabei bittet er alle Bürger um Voranmeldung unter der Rufnummer (0361) 55 51 40 oder im Internet unter www.vzth.de/termin-buchen. Für die Beratung wird jeweils ein Kostenbeitrag von 10 Euro fällig. Dieser hilft, die Verbraucherzentrale vor Ort zu finanzieren.