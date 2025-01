München (dpa/lby) - Der bayerische Ethikrat ist zu seiner Auftaktsitzung zusammengekommen. Das Gremium wurde vor rund fünf Monaten nach der Landtagswahl formell neu eingesetzt. Es berät die Staatsregierung in ethisch-gesellschaftlichen Themenfeldern und soll - so sieht es das neue Konzept vor - künftig flexibler und unmittelbarer mit den Regierungsmitgliedern in Kontakt treten. Den Vorsitz hat den Angaben der Staatskanzlei zufolge erneut die ehemalige Regionalbischöfin Susanne Breit-Keßler inne.