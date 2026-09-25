"Da müssen sie gezwungenermaßen rein und müssen sie raus, aber sie bringen auch ihre ganze Welt mit in die Schule. Das ist immer die Herausforderung für dieses System", sagte Becker. Die zunehmende Komplexität der Beratungsfälle liege auch an den beteiligten Akteuren mit teils unterschiedlichen Perspektiven und Interessen.

92 Strafanzeigen nach Vorfällen in Schulen

Das hessische Kultusministerium hatte für das vergangene Jahr 159 rechtsextreme, antisemitische und rassistische Vorfälle an Schulen registriert (Vorjahr: 151 Fälle). 92 davon wurden nach Angaben des Beratungsnetzwerks zur Anzeige gebracht.

Der erneute Anstieg zeigt aus Beckers Sicht den großen Handlungsdruck, lasse sich aber auch anders lesen: Schulen schauten genauer hin. Lehrkräfte, Schulleitungen, Schulsozialarbeit und Eltern wollten Vorfälle nicht länger als bloße Provokation oder "Jugendsünde" abtun, so der Politikwissenschaftler. "Sie suchen Unterstützung, weil sie Verantwortung übernehmen. Das ist kein Zeichen von Schwäche, sondern von demokratischer Wachsamkeit."

Bereits im April hatte auch Hesssens Kultusminister Armin Schwarz (CDU) erklärt, auf Vorfälle an Schulen werde konsequent reagiert. "Wir müssen jeden Tag bedingungslos für unsere Werte und Demokratie eintreten."

Organisierter Rechtsextremismus zieht jüngere Jugendliche an

Das Ministerium verweist zudem auf zahlreiche Angebote der Werte- und Demokratiebildung für Schülerinnen und Schüler, um es nicht zu extremistischen Vorfällen kommen zu lassen. Dazu gehört etwa das Kooperationsprojekt "Netzwerk-Lotsen Antisemitismus-/ Extremismusprävention" des Kultus- und des Innenministeriums, das Lehrkräfte, Schulleitungen und Schulsozialarbeiter im Bereich "Prävention Rechtsextremismus" schult.

Mit dem Programm "Rote Linie - Hilfen zum Ausstieg vor dem Einstieg" soll zudem verhindert werden, dass Jugendliche mit zunächst diffuser rechter Orientierung die "rote Linie" zum organisierten Rechtsextremismus überschreiten. Das geschieht in Form von Unterstützung der jungen Menschen selbst, aber auch durch Beratung von Eltern, Jugendhilfe-Mitarbeitern und anderen Fachkräften.

Auch hier sei die Arbeit anspruchsvoller geworden, sagte Becker. Eindeutiger Trend zudem laut Jahresbericht: "Die Anfragen nehmen weiter zu – und die Jugendlichen werden immer jünger."