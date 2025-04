Ob es denn in Oberhof vielleicht wieder eine Möglichkeit gäbe, seinen Hund jenseits des eigenen Grundstücks frei laufen zu lassen? Mit dieser Frage wandte sich ein Bewohner des Wintersportorts an die Stadtverwaltung. Und diese nahm sich der Sache an, fand auch ein Areal, an dem man eine Hundewiese schaffen könnte und stellte das Ergebnis im Bau-, Grundstücks- und Verkehrsausschuss vor. Dessen Mitglieder waren sich rasch einig. Denn das, was zum Thema Hundewiese vorgestellt wurde, war ihnen dann doch eine Nummer zu groß.