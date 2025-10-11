Garantiert jedem ist das schon einmal passiert: Man steht in der Kaufhalle, zückt an der Kasse das Portemonnaie und die Geldkarte ist weg. Heiß und kalt schießt einem sofort ein Gewitter durch den Körper und ein enormer Schrecken, der sich meist schnell wieder legt, weil sie einfach in ein anderes Fach gesteckt wurde und nach hektischer Suche doch wieder auftaucht. Oder man öffnet seine Tasche und die Geldbörse ist gar nicht erst da. Auch da hat man sich meist selbst in die ärgerliche Situation gebracht und vielleicht vergessen, sie mitzunehmen. Doch dass es genau für solche Momente auch wesentlich unangenehmere Erklärungen gibt, darauf haben am vergangenen Freitag im Zella-Mehliser A71-Center Kriminalhauptkommissarin Manuela Ploch von der Polizeilichen Beratungsstelle und Doreen Beringer aus dem Bereich Prävention des Inspektionsdienstes Suhl aufmerksam gemacht.