Beratung: Hessen setzt zunehmend auch auf digitale Suchthilfe

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessen setzt in der Suchthilfe zunehmend auch auf digitale Beratung. Die Plattform "DigiSucht" im Bundesland für Betroffene und Angehörige hatte 544 Registrierungen im Jahr 2024, 982 dann 2025 sowie im Jahr 2026 allein von Januar bis Juli schon 875, wie Gesundheitsministerin Diana Stolz (CDU) auf Anfrage des FDP-Landtagsabgeordneten Yanki Pürsün mitteilte. Allerdings führe nicht jede Registrierung zu Beratungsgesprächen über das Internet - diese würden nicht statistisch erfasst.