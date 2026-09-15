Normal. Was für ein seltsames Wort. Wir benutzen es ständig, meistens ohne darüber nachzudenken. Ein Kind entwickelt sich normal. Ein Schüler verhält sich normal. Ein Lebenslauf verläuft normal. Und wer davon abweicht, braucht plötzlich eine Erklärung. Dabei lohnt vielleicht ein Blick zurück. Denn die Geschichte hat hier doch eine gewisse Ironie: Im Nachhinein bewundern wir ausgerechnet die Menschen, die zu ihrer Zeit nicht recht hineingepasst haben.Vincent van Gogh war zu Lebzeiten alles andere als der gefeierte Künstler, als den wir ihn heute kennen. Alan Turing war ein außergewöhnlicher Mathematiker, dessen Arbeit Geschichte schrieb – und wurde von derselben Gesellschaft, der er gedient hatte, wegen seiner Homosexualität verfolgt. Frauen mussten unter männlichen Namen veröffentlichen, wenn ihre Gedanken eine Öffentlichkeit erreichen sollten.