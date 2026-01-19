Schon seit Jahren spalten sich an der Bepflanzung am Stadtplatz die Meinungen im Oberhofer Stadtrat. Sollen es bunte einjährige Blumen sein, die in die Pflanzkübel gesetzt werden, oder doch mehrjährige Stauden? Wegen des Kosten- und Pflegeaufwands hatte man sich für letztere Variante entschieden, doch das Ergebnis überzeugte längst nicht alle Stadträte, weshalb man sich dem Thema in der jüngsten Sitzung erneut widmete.