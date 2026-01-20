Beobachtungsprojekt Bayern sehen meistens rote Eichhörnchen

München (dpa/lby) - Die Mehrheit der Eichhörnchen in Bayern hat rotes oder rot-graues Fell. Dies geht aus der Zwischenbilanz eines Projektes zu den possierlichen Nagetieren des Bund Naturschutz (BN) hervor. Demnach hatten von mehr als 91.000 beobachteten Tieren in den vergangenen sechs Jahren 39 Prozent das klassisch rote Fell, jeweils 13 Prozent verfügten über einen rot-grauen oder einen braun-grauen Pelz. 33 Prozent hatten dagegen ein dunkelbraunes und schwarzes Fell. Bei zwei Prozent war die Zuordnung nicht eindeutig möglich.