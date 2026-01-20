Beobachtungsprojekt Bayern sehen meistens rote Eichhörnchen

"Dass viele Meldungen aus Städten kommen, bedeutet aber nicht, dass es im Wald weniger Eichhörnchen gibt", sagte Projektleiterin Martina Gehret. "In urbanen Räumen sind sie einfach sichtbarer und die Beteiligung an Citizen Science-Projekten ist dort besonders hoch." Eichhörnchen seien daher ein wertvoller Indikator für den Zustand unserer Ökosysteme, da sie sensibel auf Veränderungen im Nahrungsangebot, in der Lebensraumstruktur und auf Zerschneidung durch Straßen reagierten.