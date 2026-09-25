Spritpreise Weg für neuen Tankrabatt frei - Drei Monate Entlastung

Der CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident Markus Söder sagte, es brauche ein "großes Paket". Es könne nicht sein, dass die deutsche Politik alle drei Monate hin und her schwanke, ob sie eingreife oder nicht. Nötig sei eine Regelung auf Dauer. "Denn die Weltlage ist, wie sie ist." Söder forderte: "Wir müssen über die CO2-Bepreisung und alle Preisregeln sprechen, die Energie in Deutschland staatlich teurer machen." Richtig sei auch, "Instrumente, die nicht funktioniert haben, zu beerdigen". Die Regel, dass Tankstellen nur einmal am Tag um 12.00 Uhr die Preise anheben dürfen, habe keine Entlastung gebracht.