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  4. Statistik: 82 Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen

Benzin ausgetreten Statistik: 82 Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen

Benzin, Diesel und Gülle gelangten bei 82 Unfällen in Sachsen in die Umwelt – auf Straßen ebenso wie in Lagern und Abfüllanlagen. Wie viel davon zurückblieb.

Benzin ausgetreten: Statistik: 82 Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen
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Voriges Jahr ereigneten sich 82 Unfälle. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Kamenz (dpa/sn) - Im vergangenen Jahr sind in Sachsen bei 82 Unfällen sogenannte wassergefährdende Stoffe wie Benzin, Diesel oder Gülle in die Umwelt gelangt. Die Unglücke ereigneten sich im Straßenverkehr, aber auch in Lagern oder Abfüllanlagen. Das teilte das Statistische Landesamt in Kamenz mit. 

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Wie es weiter hieß, konnten die Stoffe fast vollständig wieder aufgenommen und entsorgt werden. Es traten insgesamt 534,5 Kubikmeter wassergefährdende Stoffe aus, aber nur 0,3 Prozent davon verblieben in der Umwelt. 

Die Gesamtzahl der Unfälle lag 2025 etwas niedriger als in den Vorjahren. 2024 wurden 95 Vorfälle statistisch erfasst, 2023 waren es 91.