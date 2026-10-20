Benzin ausgetreten Statistik: 82 Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen
dpa 20.10.2026 - 14:15 Uhr
Benzin, Diesel und Gülle gelangten bei 82 Unfällen in Sachsen in die Umwelt – auf Straßen ebenso wie in Lagern und Abfüllanlagen. Wie viel davon zurückblieb.
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Wie es weiter hieß, konnten die Stoffe fast vollständig wieder aufgenommen und entsorgt werden. Es traten insgesamt 534,5 Kubikmeter wassergefährdende Stoffe aus, aber nur 0,3 Prozent davon verblieben in der Umwelt.
Die Gesamtzahl der Unfälle lag 2025 etwas niedriger als in den Vorjahren. 2024 wurden 95 Vorfälle statistisch erfasst, 2023 waren es 91.