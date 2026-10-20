Kamenz (dpa/sn) - Im vergangenen Jahr sind in Sachsen bei 82 Unfällen sogenannte wassergefährdende Stoffe wie Benzin, Diesel oder Gülle in die Umwelt gelangt. Die Unglücke ereigneten sich im Straßenverkehr, aber auch in Lagern oder Abfüllanlagen. Das teilte das Statistische Landesamt in Kamenz mit.