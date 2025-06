Die Linde auf dem Markt in Benshausen hat dem Tanzfest, zu dem das gleich daneben gelegene Tanzhaus Benshausen bereits seit vielen Jahrzehnten einlädt, seinen Namen gegeben. Auch in diesem Jahr ist der Platz unter dem und am stattlichen Baum wieder der zentrale Ort, an dem das Lindentanzfest am 14. Juni, ab 14.30 Uhr wieder zahlreiche Gäste empfängt. Laut Heiko Denner, Schulleiter des Max-Reger-Konservatoriums Meiningen, der auch das Tanzhaus seit 2021 leitet, steht es unter dem prägenden Motto „Jung und Alt gemeinsam“. Nunmehr im Rhythmus von zwei Jahren stattfindend, wird auch zur kommenden Auflage zur Freude der Gäste wieder ein buntes Programm präsentiert.