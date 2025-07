Die Jugendlichen im Alter von 13 bis 18 Jahren hatten in der Nacht zum Donnerstag am Kreisel in Benshausen Verkehrsschilder verdreht. Eines wurde sogar auf die Straße gelegt. Zudem zündeten sie Feuerwerkskörper. Ein Zeuge alarmierte die Polizei, sprach die Gruppe an und hielt sie bis zum Eintreffen der Beamten fest.