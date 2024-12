Benshausen: Grundschüler singen für Thüringer in Not

In der Adventszeit ist der Schulchor der Grundschule Benshausen gewöhnlich auf Tour. So auch in diesem Jahr. Ihr Können durften die Sänger in Benshausen zur Rentnerweihnachtsfeier am 7. Dezember und zum Weihnachtsschießen des SC Tell Benshausen mit weihnachtlichem Getümmel am 14. Dezember präsentieren.