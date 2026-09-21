Strahlende Kinderaugen, in denen sich der Schein der Fackeln widerspiegelt – besser als mit dem Fackelumzug am Freitagabend hätte die diesjährige Kirmes in Benshausen kaum beginnen können. Der Fanfarenzug aus Ichtershausen zog vorne weg und sorgte für die den richtigen Rhythmus, die Benshäuser Kirmesburschen und -mädel sowie weiteres Fußvolk folgten mit kunterbunten Lampions und brennenden Fackeln. Natürlich war auch die Feuerwehr mit dabei und achtete darauf, dass nichts anbrannte. Dem gelungenen Auftakt der Kirmes folgten am Wochenende noch die Disco am Freitag, der Kirmestanz am Samstag und der Kirmesumzug am Sonntag. Dabei heizten DJ Steffen, die Hüttenbrenner und das Blasorchester Stützerbach dem Partyvolk mächtig ein.