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Benshausen Ein Fest für den edlen Rebensaft

Erstmals wird ein Weinfest im Zella-Mehliser Ortsteil Benshausen gefeiert. Weingüter werden am 13. und 14. Juni auf dem historischen Marktplatz vertreten sein.

Benshausen: Ein Fest für den edlen Rebensaft
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Die in Benshausen und Umgebung bestens bekannte Band Ever Young sorgt am Samstagabend für beste Stimmung zu gutem Wein. Foto:  

Eine Premiere gibt es am zweiten Juniwochenende in Benshausen. Am 13. und 14. Juni dreht sich auf dem historischen Marktflecken alles um das gemütliche Beisammensein und – wie der Name verspricht – um den Wein, teilt Stadtsprecherin Linda Münzel mit.

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Besucher können am Samstag, 13. Juni, ab 17 Uhr auf dem Markt zusammenkommen, um gemeinsam bei guter Musik den Nachmittag und Abend zu verbringen. Vereine werden auf der Bühne auftreten und ab 19.30 Uhr spielt eine Live-Band. Am Sonntag, 14. Juni, startet das Weinfest bereits ab 10 Uhr mit einem Frühschoppen. Es gibt Kaffee und Kuchen und am Sonntagnachmittag wird der Musikverein Benshausen die Besucher unterhalten. Auch das Heimatmuseum Benshausen im historischen Vierseithof wird von 10 bis 17 Uhr geöffnet sein. Dort können Besucher mehr über die Geschichte und lange Weintradition des Ortes erfahren.

Weinkeller in einigen Häusern

Für das Rahmenprogramm zum ersten Weinfest sorgen nicht nur die Vereine des Ortes sondern auch das Restaurant Goldener Hirsch. Zudem sind zwei Weingüter vor Ort. Aus der Partnerstadt Marktbreit ist das Weindreieck mit Familie von Dungern vertreten, aus Retzstadt kommt die Winzerfamilie Koch nach Benshausen.

Benshausen war im 15. Jahrhundert ein wichtiger Ort für den Weinhandel. Örtliche Weinhändlerfamilien kauften das beliebte Getränk von Rhein, Main und Mosel auf, ließen es ausreifen und verkauften es. Der Ort erlangte somit hohes Ansehen und Wohlstand. Noch heute zeugen zahlreiche Weinkeller in alten Gebäuden sowie die Städtepartnerschaft mit Marktbreit von dieser Zeit.

Weinfest in Benshausen am 13. Juni ab 17 Uhr und 14. Juni, 10 Uhr auf dem historischen Marktplatz.