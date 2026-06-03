Benshausen: Ein Fest für den edlen Rebensaft

Besucher können am Samstag, 13. Juni, ab 17 Uhr auf dem Markt zusammenkommen, um gemeinsam bei guter Musik den Nachmittag und Abend zu verbringen. Vereine werden auf der Bühne auftreten und ab 19.30 Uhr spielt eine Live-Band. Am Sonntag, 14. Juni, startet das Weinfest bereits ab 10 Uhr mit einem Frühschoppen. Es gibt Kaffee und Kuchen und am Sonntagnachmittag wird der Musikverein Benshausen die Besucher unterhalten. Auch das Heimatmuseum Benshausen im historischen Vierseithof wird von 10 bis 17 Uhr geöffnet sein. Dort können Besucher mehr über die Geschichte und lange Weintradition des Ortes erfahren.