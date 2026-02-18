Nein, die generelle wirtschaftliche Stagnation macht um Benshausen keinen Bogen, weiß Ortsteilbürgermeister Matthias Kohl. Sie mache sich auch in der vorwiegend metallverarbeitenden Industrie im Ort bemerkbar. „Wo früher zwei Schichten in Firmen gefahren wurden, ist es längst nur noch eine. Die Gemengelage wird schwieriger“, sagt er. Ebenso, dass die Einnahmen aus der Gewerbesteuer keine höheren werden.