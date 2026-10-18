Dass, was Pauline Amy Hoppe am Frisier-Kopf mit dem langen Echthaar steckt, sieht aus, als würde sie eine der Model-Frisuren für die nächste Paris Fashion Week entwerfen. In großen Bögen legt sie dicke blonde Strähnen aneinander, befestigt sie mit Klemmen und gibt ihnen mit etwas Spray Halt. Zwischen beide Hände gepresst, erhält Schwung für Schwung so den letzten Form-Schliff. Die 22-Jährige dreht und wendet den Kopf, schaut, prüft, zupft und überlegt, bevor die nächste Haar-Woge entsteht.