Benefizveranstaltung in Meiningen: Sechs Vereine haben besonders gut lachen

Beste Unterhaltung und gelebtes Miteinander trafen hier aufeinander: Rund 650 Gäste feierten am Samstagabend im Volkshaus Meiningen beim „2. Meininger Comedy Mix“ zum einen Comedian Jonas Greiner & Friends. Doch die Benefizveranstaltung der Rhön-Rennsteig-Sparkasse verfolgt ein weiteres Ziel: Mit jedem Ticketkauf wird die ehrenamtliche Arbeit gemeinnütziger Vereine in der Region unterstützt. Wie im vergangenen Jahr sind die Einnahmen aus dem Kartenvorverkauf am Ende des Abends verlost worden – und die Sparkasse legte sogar noch etwas als Jubiläumsspende drauf. Anlass dafür waren gleich zwei besondere Jubiläen: 200 Jahre Sparkasse in der Region sowie 30 Jahre Rhön-Rennsteig-Sparkasse.