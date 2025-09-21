 
Benefizveranstaltung in Meiningen Sechs Vereine haben besonders gut lachen

Lachen an sich ist schon etwas Wunderbares. Doch in Meiningen wurde beim 2. Comedy Mix noch mehr Gutes getan: Der Benefizabend brachte jetzt 7200 Euro für sechs Vereine.

 
Benefizveranstaltung in Meiningen: Sechs Vereine haben besonders gut lachen
Ein voller Volkshaussaal und glückliche Gewinner aus sechs Vereinen, gemeinsam mit der Vorstandsvorsitzenden der Rhön-Rennsteig-Sparkasse, Annette Theil-Deininger (links) und Vorstandsmitglied Kay Gehri (rechts).  

Beste Unterhaltung und gelebtes Miteinander trafen hier aufeinander: Rund 650 Gäste feierten am Samstagabend im Volkshaus Meiningen beim „2. Meininger Comedy Mix“ zum einen Comedian Jonas Greiner & Friends. Doch die Benefizveranstaltung der Rhön-Rennsteig-Sparkasse verfolgt ein weiteres Ziel: Mit jedem Ticketkauf wird die ehrenamtliche Arbeit gemeinnütziger Vereine in der Region unterstützt. Wie im vergangenen Jahr sind die Einnahmen aus dem Kartenvorverkauf am Ende des Abends verlost worden – und die Sparkasse legte sogar noch etwas als Jubiläumsspende drauf. Anlass dafür waren gleich zwei besondere Jubiläen: 200 Jahre Sparkasse in der Region sowie 30 Jahre Rhön-Rennsteig-Sparkasse.

Und das sind die sechs glücklichen Vereine, die Glücksfee und Comedian Patricia Moresco aus der Lostrommel zog und die sich, teils lautstark jubelnd, über diesen Gewinn freuten: die Suhler Sternenfreunde, ESV Lok Meiningen, SV 87 Henneberg, SKV Suhl, der Verein zur Kulturförderung im ländlichen Raum Thüringen sowie der Förderverein Freibad Kaltennordheim.

Unter den bestens gelaunten Gästen im Volkshaus waren Schmalkalden-Meiningens Landrätin Peggy Greiser (parteilos), Landtagsabgeordnete Janine Merz (SPD), Meiningens Bürgermeister Fabian Giesder (SPD) sowie die Vorstandsvorsitzende der Rhön-Rennsteig-Sparkasse, Annette Theil-Deininger, und Vorstandsmitglied Kay Gehri. Für gute Unterhaltung sorgten mehrere hochkarätige Künstler: Neben Jonas Greiner auch Patricia Moresco, Stefan Danziger sowie Roberto Capitoni.