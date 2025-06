Wer zuletzt lacht, lacht am besten: Vereine aus dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen und der kreisfreien Stadt Suhl sind es, die am 20. September im Anschluss an den 2. Meininger Comedy-Mix triumphierend das Volkshaus verlassen und nach einem unterhaltsamen Abend neben schönen Erinnerungen auch noch etwas Bares mit nach Hause nehmen können. Vorausgesetzt, sie haben über den Link rhoen-rennsteig-sparkasse.de/comedy einen der Förderrichtlinie folgenden Antrag gestellt. Annette Theil-Deininger, Vorstandsvorsitzende der Rhön-Rennsteig-Sparkasse, ruft zum Mitmachen auf und weist auf das „niederschwellige Antragsverfahren“ hin, welches auch kleine Vereine animieren soll, sich zu beteiligen. Dass sich die Antragstellung lohnen kann, hat die erfolgreiche Auftaktveranstaltung im vergangenen Jahr gezeigt. Geboten wurde den Gästen ein paar kurzweilige und amüsante Stunden. Der Eintritt in Höhe von 15 Euro diente dabei einem guten Zweck. Denn die Veranstalter, allen voran die Regionalsparkasse und der aus Neuhaus am Rennweg stammende Kabarettist und Stand-Up-Comedian Jonas Greiner, hatten alles im Sinne des Gemeinwohls so angelegt. Zur Erinnerung: Alle Bewerber kamen damals in eine Lostrommel, aus der die als Glücksfee fungierenden Bühnenakteure dann acht Gewinner zogen. Jeweils 1000 Euro Vereinsunterstützung gab es für die Glückspilze. Die Bankchefin geht aktuell davon aus, dass die Einnahmen auch 2025 wieder so hoch sein werden, dass eine vierstellige Summe an acht Vereine ausgezahlt werden kann. Gleichzeitig kündigte Theil-Deininger an, diese unbürokratische Förderung jeweils um 200 Euro aufstocken zu wollen. Anlass dazu gibt das Jubiläum 200 Jahre Sparkasse in der Region, welches zusammen mit dem 30-jährigem Geburtstag der Rhön-Rennsteig-Sparkasse in diesem Jahr begangen wird.