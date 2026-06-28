Natürlich hätten sich alle, ob die in voller Stärke anwesende, namhafte Wintersportler-Garde aus Oberhof, die rührigen Veranstalter vom Erlauer SV oder die Organisatoren vom Hilfswerk unserer Zeitung, am Samstag beim Benefizspiel in Erlau mehr als 350 Zuschauer gewünscht. Doch das Wetter spielte ob der großen Hitze einen Streich. Auf der Gegenseite stehen, gerade dank vieler Sponsoren, großartige 15.000 Euro als Einnahme für „Freies-Wort-hilft“. Damit können Menschen unterstützt werden, denen es weniger gut geht – Dankeschön!