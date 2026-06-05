Benefizspiel mit Sport-Assen: Es gibt Karten für den Olympia-Kick

Drei Wochen gehen noch ins Land, dann steigt das Benefiz-Fußballspiel einer Thüringer Wintersport-Auswahl gegen den Erlauer SV Grün-Weiß. Damit wird eine Tradition fortgesetzt, denn es hat sich in Südthüringen eingebürgert, dass alle vier Jahre nach Olympischen Winterspielen ein Benefiz-Kick stattfindet, dessen Einnahmen an den Hilfsverein „Freies Wort hilft e.V.“ gehen. Gespielt wird am 27. Juni im Sportkomplex Willi Büttner. Die Tickets kosten 7 Euro, Kinder bis 12 Jahre sind kostenlos dabei. Spielbeginn ist 15 Uhr, Einlass ab 13.30 Uhr.