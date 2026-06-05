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Benefizspiel mit Sport-Assen Es gibt Karten für den Olympia-Kick

Am 27. Juni tritt eine Thüringer Wintersport-Auswahl zugunsten von „Freies Wort hilft“ an. Gespielt wird in Erlau.

Benefizspiel mit Sport-Assen: Es gibt Karten für den Olympia-Kick
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Jetzt erhältlich: Eintrittskarten für das Benefizspiel am 27. Juni. Foto: Redaktion

Drei Wochen gehen noch ins Land, dann steigt das Benefiz-Fußballspiel einer Thüringer Wintersport-Auswahl gegen den Erlauer SV Grün-Weiß. Damit wird eine Tradition fortgesetzt, denn es hat sich in Südthüringen eingebürgert, dass alle vier Jahre nach Olympischen Winterspielen ein Benefiz-Kick stattfindet, dessen Einnahmen an den Hilfsverein „Freies Wort hilft e.V.“ gehen. Gespielt wird am 27. Juni im Sportkomplex Willi Büttner. Die Tickets kosten 7 Euro, Kinder bis 12 Jahre sind kostenlos dabei. Spielbeginn ist 15 Uhr, Einlass ab 13.30 Uhr.

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Ab sofort gibt es in der Freies Wort-Geschäftsstelle in Suhl (Gothaer Straße 9) Eintrittskarten für das Benefizspiel. Außerdem werden die Tickets beim Erlauer SV Grün-Weiß, in der Tourist-Information Schleusingen (Markt 6), in der Erlauer Filiale der Bäckerei Salzmann und im Online-Vorverkauf auf www.freies-wort-hilft.de angeboten.

Viele aktuelle Olympia-Teilnehmer, ehemalige Sportler und Trainer haben ihr Kommen zugesagt. Sie wollen unter Beweis stellen, dass Wintersportler weder Schnee noch Eis brauchen, um zu glänzen. Dass die Asse aus der Region ein großes Herz haben, steht bereits vor dem Anpfiff fest. Sämtliche Einnahmen gehen an „Freies Wort hilft e.V.“ und kommen unverschuldet in Not geratenen Menschen in Südthüringen zugute.