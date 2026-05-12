Geschlechterkampf für den guten Zweck, stolze 5000 Euro sammelte der FSV Floh-Seligenthal im vergangenen Jahr beim Fußball-Benefizspiel der Frauen gegen die Männer. Intensiv hatten sich die Mädels, selbst keine aktiven Fußballerinnen, auf das Spiel im Mai 2025 vorbereitet und nicht minder ernst nehmen sie die Herausforderung an diesem Mittwoch ab 19 Uhr, wenn die Floh-Seligenthaler Männer auf Revanche aus sind. An selber Stelle – auf dem Kunstrasenplatz in Seligenthal – wollen die Fußballer Wiedergutmachung für die 6:4-Niederlage. Bei all der Rivalität mit viel Augenzwinkern auf dem Platz steht aber auch in diesem Jahr eines im Vordergrund: Es werden Spenden für das Kinderhospiz Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz gesammelt und die Summe aus dem Vorjahr soll möglichst noch übertroffen werden.