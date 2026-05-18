Zweiter Versuch und wieder muss sich das „starke Geschlecht“ geschlagen geben. Im Benefizspiel der Frauen gegen die Männer beim FSV Floh-Seligenthal wurde ein spaßiges, torreiches, nach bestem Wissen und Gewissen faires und nicht immer ganz ernst gemeintes Fußballspiel geboten. Nach dreimal zwanzig Minuten stand es 7:7, die Frauen erzwangen den Sieg dann vom Punkt – all das wieder für einen guten Zweck, gespielt und gesammelt wurde für das Kinderhospiz Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz.