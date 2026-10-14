 
Region
Blaulicht
Meinung
Sport
Genuss & Freizeit
Bei uns daheim
Deutschland & Welt
Wirtschaft & Finanzen
Gesellschaft
  2. Sport
  4. Lokal
  6. Schmalkalden

  8. Geschlechterkampf bringt tolle Spendensumme

Benefizspiel, FSV Floh-Seligenthal Geschlechterkampf bringt tolle Spendensumme

Der FSV Floh-Seligenthal sammelte und kickte fleißig für den guten Zweck. Nun steht die Summe fest und wurde dem Kinderhospiz in Tambach-Dietharz überreicht.

Benefizspiel, FSV Floh-Seligenthal: Geschlechterkampf bringt tolle Spendensumme
1
  Foto: Verein

Beim zweiten fußballerischen Geschlechterkampf des FSV Floh-Seligenthal wurden im Mai nicht nur fleißig Tore, sondern auch Spenden gezählt.

Nach der Werbung weiterlesen

Unsere Empfehlung für Sie

Benefizspiel in Floh-Seligenthal: Der Fußball von seiner allerschönsten Seite

18.05.2026 19:54 Benefizspiel in Floh-Seligenthal Der Fußball von seiner allerschönsten Seite

Zum zweiten Mal kommt es in Floh-Seligenthal zum Kick für den guten Zweck. Frauen und Männer duellieren sich in einem spaßigen Spiel und sammeln Spenden für das Kinderhospiz.

Gekickt und gesammelt wurde dabei für das Kinderhospiz Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz. Der Abend war seinerzeit ein voller Erfolg bei Fußball, Spaß und Benefiz. Wie erfolgreich, ist nun auch offiziell: Zur gesammelten Summe legte die Firma Henkel-Bau im Anschluss noch einmal einen Batzen drauf, sodass der FSV Floh-Seligenthal die stolze Summe von 3800 Euro überreichen durfte. „Wir sind unheimlich dankbar, das in den paar Stunden erreicht zu haben. Irgendwann wird es bestimmt in irgendeiner Art ein weiteres Event geben, wo wir das Hospiz unterstützen können“, so Mit-Initiatorin Isabel Ehrhardt vom FSV.