Benefizspiel, FSV Floh-Seligenthal: Geschlechterkampf bringt tolle Spendensumme

Gekickt und gesammelt wurde dabei für das Kinderhospiz Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz. Der Abend war seinerzeit ein voller Erfolg bei Fußball, Spaß und Benefiz. Wie erfolgreich, ist nun auch offiziell: Zur gesammelten Summe legte die Firma Henkel-Bau im Anschluss noch einmal einen Batzen drauf, sodass der FSV Floh-Seligenthal die stolze Summe von 3800 Euro überreichen durfte. „Wir sind unheimlich dankbar, das in den paar Stunden erreicht zu haben. Irgendwann wird es bestimmt in irgendeiner Art ein weiteres Event geben, wo wir das Hospiz unterstützen können“, so Mit-Initiatorin Isabel Ehrhardt vom FSV.