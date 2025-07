Nach dem Benefizspiel einer Spielerauswahl des FSV Floh-Seligenthal gegen eine Spielerfrauen-Auswahl im Mai wurden die Spendeneinnahmen zum Tag der offenen Tür Ende Juni dem Kinderhospiz übergeben. Den FSV erreichte nun Post mit der gezählten Gesamtsumme. „Wir sind mega mega stolz darauf, was wir in dieser kurzen Zeit bei diesem schlechten Wetter erreicht haben.“, so Spielerin Isabel Erhardt.