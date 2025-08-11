 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Ilmenau

  6. Kilometer für den guten Zweck

Benefizlauf in Katzhütte Kilometer für den guten Zweck

Auch zur achten Auflage des Hospizlaufes am Samstag in Katzhütte kann man zu Fuß wieder etwas Gutes tun. Wird diesmal wieder eine Rekordstrecke zurückgelegt?

 
Schließen

Diesen Artikel teilen

Benefizlauf in Katzhütte: Kilometer für den guten Zweck
1
Die Startnummern für die achte Auflage des Hospizlaufes liegen bereit. Foto:  

Da geht noch was, ist sich der Förderverein des Schwarzatalhospizes in Katzhütte sicher, wenn es am kommenden Samstag, 16. August, um die achte Auflage der Benefizveranstaltung rund um die Otto-Gießler-Halle geht. Einzelstarter, ganze Firmen-Gruppen und auch kleine und große Mitglieder der heimischen Vereine machten sich in den vergangenen Jahren auf den Weg, sprich die einzelnen Runden, um Kilometer zugunsten der Einrichtung zu erlaufen. Mitmachen kann jeder, ob schön gemütlich, mit Kinderwagen oder eher sportlich mit Blick auf die eigene Leistung, um auch etwas für die Fitness zu tun, findet der Verein und betont: Bis kurz vor dem Start um 14 Uhr (Startnummern können ab 13 Uhr abgeholt werden) sind noch Meldungen möglich.

Nach der Werbung weiterlesen

Unsere Empfehlung für Sie

Schwarzatalhospiz Katzhütte: Blühende Spuren im Garten hinterlassen

15.05.2025 10:00 Schwarzatalhospiz Katzhütte Blühende Spuren im Garten hinterlassen

Es soll grünen und blühen im Garten des Schwarzatalhospizes. Samenkugeln, die zum Gartenfest ausgebracht wurden, sollten einen besonderen Akzent setzen.

Nach der Eröffnung um 14 Uhr werden dann die vier Strecken freigegeben, die bis 16 Uhr genutzt werden können. Angeboten werden 800 Meter und 3200 Meter für Erwachsene, 500 Meter für Kinder und 1500 Meter für das Nordic Walking. Das Startgeld ist die Spende.

Unsere Empfehlung für Sie

Hospizlauf in Katzhütte: Von Katzhütte bis nach Madrid

29.08.2023 15:00 Hospizlauf in Katzhütte Von Katzhütte bis nach Madrid

Die sechste Auflage des Hospizlaufes in Katzhütte hatte wahrhaft Magnetwirkung: Die doppelte Läuferzahl und die Spendenbereitschaft ließen die Veranstaltung zu einem tollen Erfolg werden.

Wie gewohnt gibt es um den Benefizlauf auch ein kleines Programm aus Musik und Unterhaltung und natürlich gute Versorgung, damit Läufer und Zuschauer, die stes willkommen sind, sich stärken können. Verlockend sollen in diesem Jahr auch die Preise in der Tombola sein.

Wer in den verschiedenen Altersgruppen die meisten Runden gedreht hat, wird um 17.30 Uhr bei der Siegerehrung und Medaillenvergabe kund getan. Was die insgesamt gelaufenen Kilometer angeht, sind 1450 Kilometer zu schlagen. Da geht doch noch was, oder?