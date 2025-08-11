Benefizlauf in Katzhütte: Kilometer für den guten Zweck

Da geht noch was, ist sich der Förderverein des Schwarzatalhospizes in Katzhütte sicher, wenn es am kommenden Samstag, 16. August, um die achte Auflage der Benefizveranstaltung rund um die Otto-Gießler-Halle geht. Einzelstarter, ganze Firmen-Gruppen und auch kleine und große Mitglieder der heimischen Vereine machten sich in den vergangenen Jahren auf den Weg, sprich die einzelnen Runden, um Kilometer zugunsten der Einrichtung zu erlaufen. Mitmachen kann jeder, ob schön gemütlich, mit Kinderwagen oder eher sportlich mit Blick auf die eigene Leistung, um auch etwas für die Fitness zu tun, findet der Verein und betont: Bis kurz vor dem Start um 14 Uhr (Startnummern können ab 13 Uhr abgeholt werden) sind noch Meldungen möglich.