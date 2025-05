Auch in Ilmenau gibt es seit 2013 eine Regionalgruppe von Ingenieure ohne Grenzen. In der Gruppe, die unter anderem den Repariertreff Ilmenau organisiert und Projekte im Ausland begleitet, arbeiten Studierende und Mitarbeitende der TU Ilmenau sowie Ilmenauer Bürger gemeinsam an einer Welt, in der alle Menschen Zugang zu Grundinfrastruktur haben. Carsten Gatermann, Initiator des Konzerts und Mitglied der Regionalgruppe: „Kommen Sie vorbei, lassen Sie sich berühren – und helfen Sie mit Ihrer Spende, Menschen in aller Welt Zugang zu Grundinfrastruktur zu ermöglichen!“