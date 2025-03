Die Sauer-Orgel der Arnstädter Oberkirche muss dringend restauriert werden. Das kostet viel Geld. Aus diesem Grund wird der Pianist Martin Stadtfeld am Samstag, 29. März, um 17 Uhr in der Bachkirche Arnstadt ein Benefizkonzert spielen, informiert Heike Bronn von der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Arnstadt. Zusammen mit Organist Jörg Reddin widmet er sich vor allem Kompositionen von Johann Sebastian Bach. Dessen Werke stellen die beiden Tastenspieler in verschiedenen Versionen gegenüber. So erklingt die berühmte Toccata d-Moll zunächst auf der Orgel – Stadtfeld ergänzt die dazugehörige Fuge auf dem Klavier. Der Choral „Nun komm‘ der Heiden Heiland“, ein Zentralpunkt der Bach-Ausstellung im Arnstädter Schlossmuseum, ist ebenso in zwei Varianten zu hören. Martin Stadtfeld hat aber auch Sonaten von Chopin und Beethoven im Programm, die das Konzert abrunden, heißt es weiter.